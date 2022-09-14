Бой Шона Стрикленда и Джареда Канноньера состоится 17 декабря в Лас-Вегасе

Поединок средневесов и получил новую дату.

Бой пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе. Информацию подтвердил президент UFC Дэйна Уайт.

Стрикленд и Канноньер должны были подраться 15 октября, но бой отменили из-за болезни Шона.

Оба бойца возвращаются после поражений в июле на UFC 276. Стрикленд тогда проиграл в претендентском поединке нокаутом Алексу Перейре, а Канноньер уступил единогласным решением судей чемпиону Исраэлю Адесанье.

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