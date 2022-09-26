Гаджиев сообщил, что кроме Минеева повестку получил Пираев. Ранее сообщали, что боец поп-ММА покинул Россию, чтобы избежать мобилизации

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что повестку в рамках частичной мобилизации в России получил .

«Помимо Владимира Минеева из бойцов Fight Nights пришла повестка Марифу Пираеву, но он на сборах, в руки ее не получил. Она пришла ему домой, про других ребят пока не знаю, буду уточнять», – сказал Гаджиев.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, ссылаясь на бойца поп-ММА Шамиля Галимова, что Пираев покинул Россию после получения повестки.

«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — заявил Галимов в прямом эфире в соцсетях.

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