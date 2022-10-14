Минеев рассказал, почему ему позволили провести бой в ноябре, несмотря на мобилизацию
Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев объяснил, почему его бой по правилам кикбоксинга с Фернандо Родригесом состоится, несмотря на мобилизацию.
«Руководство части однозначно высказало мнение о возможности провести предстоящий поединок. От этого зависит престиж РФ, нашей федерации смешанных единоборств, кикбоксинга, нашего клуба и, конечно, моя репутация. Поэтому есть такая договоренность.
В настоящее время нахожусь дома, продолжаю готовиться в штатном режиме. Все необходимые документы в часть предоставил. Жду решения о прибытии. Я сейчас готовлюсь как к поступлению на службу, так и к бою», – сказал Минеев.
Бой Минеева и Родригеса запланирован 18 ноября в Москве.
Минеев будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе
Владимир Минеев – о мобилизации: «Есть те, кто позорно убежали. Бог им судья»
Комментарии