Минеев рассказал, почему ему позволили провести бой в ноябре, несмотря на мобилизацию

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев объяснил, почему его бой по правилам кикбоксинга с Фернандо Родригесом состоится, несмотря на мобилизацию.

«Руководство части однозначно высказало мнение о возможности провести предстоящий поединок. От этого зависит престиж РФ, нашей федерации смешанных единоборств, кикбоксинга, нашего клуба и, конечно, моя репутация. Поэтому есть такая договоренность.

В настоящее время нахожусь дома, продолжаю готовиться в штатном режиме. Все необходимые документы в часть предоставил. Жду решения о прибытии. Я сейчас готовлюсь как к поступлению на службу, так и к бою», – сказал Минеев.

Бой Минеева и Родригеса запланирован 18 ноября в Москве.

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