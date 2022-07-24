Мокаев установил рекорд по количеству тейкдаунов за один бой в UFC: «Потихоньку пишу историю»

Британский боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев прокомментировал победу над Чарльзом Джонсоном на турнире в Лондоне.

Мокаев установил рекорд UFC по количеству проведенных тейкдаунов (12) за один бой.

«Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC в наилегчайшем весе! Мартовский финиш, который стал вторым в UFC в наилегчайшем весе. Потихоньку пишу историю.

Мне 21 год. За это время у меня накопилась следующая статистика: 23-0 среди любителей, 8-0 среди профессионалов, 2-0 в UFC. Я не проиграл ни одного раунда в клетке!

Я знаю, что мои настоящие сторонники будут со мной в любой ситуации, будь то решающий бой или поражение! Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби», – написал Мокаев.

Мокаев победил Джонсона единогласным решением судей на 208.

Мухаммад Мокаев победил Джонсона единогласным решением судей на UFC в Лондоне

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