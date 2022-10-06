Саид Нурмагомедов 17 декабря подерется с Саидйокубом Кахрамоновым на турнире UFC в Лас-Вегасе
Российский боец легчайшего дивизиона Саид Нурмагомедов узнал имя следующего соперника.
Им станет боец из Узбекистана Саидйокуб Кахрамонов. Бой пройдет 17 декабря на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
30-летний Нурмагомедов идет на серии из трех побед. У 26-летнего Кахрамонов две победы в UFC.
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