Саид Нурмагомедов 17 декабря подерется с Саидйокубом Кахрамоновым на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец легчайшего дивизиона узнал имя следующего соперника.

Им станет боец из Узбекистана Саидйокуб Кахрамонов. Бой пройдет 17 декабря на турнире в Лас-Вегасе.

30-летний Нурмагомедов идет на серии из трех побед. У 26-летнего Кахрамонов две победы в UFC.

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