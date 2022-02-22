Хавьер Мендес: «Люди стали работать со мной благодаря связям Хабиба»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал, как экс-чемпион в легком весе помог ему с бизнесом.

— Работа с Хабибом открыла для вас много бизнес-возможностей. Какой самый удачный бизнес удалось запустить благодаря Хабибу?

— Мне удалось завязать с определенными людьми бизнес по импорту и экспорту продуктов питания, строительных материалов и медикаментов. И эти люди стали работать со мной благодаря связям Хабиба.

Компания называется IMX Power, ее офис находится в Дубае. Также благодаря Хабибу мы запускаем линию одежды, одно из направлений будет называться «План отца» в память Абдулманапа.

Плюс еще другая линия одежды под названием Jav, три первых буквы моего имени. Эта линия появилась еще до «Плана отца». Вот эти два проекта плюс импорт и экспорт с IMX Power.

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