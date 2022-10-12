Папин про карьеру Гассиева: «Видно, что Мурат сам не особо рад таким поединкам»

Российский боксер прокомментировал развитие карьеры экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева.

«Я думаю, что здесь какую-то роль играют санкции те же самые – российским боксерам не дают драться сейчас за титулы. Наверное, это основной момент.

Перед этим, не знаю, по какой причине, но видно, что Мурат сам не особо рад таким поединкам.

Полтора года назад был его поединок в Москве, когда он так же досрочно победил, и у него прямо на лице было видно, что он не особо рад этой победе. Ему хочется хороших боев, хороших соперников, но, видимо, есть какие-то причины», – считает Папин.

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