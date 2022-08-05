Владимир Хрюнов: «В ближайшее время мы увидим много интересных боев с участием Гассиева»

Российский промоутер рассказал о планах бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева.

«Я думаю, что – это большая международная звезда. Его карьера находится в такой точке, что в ближайшее время мы увидим много интересных, хороших боев с его участием.

Ему нужен бой, чтобы напомнить о себе. Каждый бой – это бой, каждый поединок для чего-то, и я желаю Мурату яркой победы.

В этом бою я буду осетином, потому что мне очень нравится Осетия, очень нравятся осетины. Я думаю, что Мурат заслужил того же, он самый популярный осетин на свете», – сказал Хрюнов.

26 августа Гассиев проведет бой в Белграде против американского ветерана Карлоуса Уэлча.

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