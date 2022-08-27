Тренер Гассиева: «Нужно провести следующий бой не позже ноября»

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, прокомментировал победу россиянина над Карлоусом Уэлчем.

На вечере бокса в Белграде Гассиев нокаутировал 42-летнего американца в первом раунде.

«Чувствовалось, что он все контролирует. Простой сильно не сказывался, я это видел по спаррингам. То, что быстро закончилось…

Для публики – это хорошо. Но чтобы мы увидели какие то ошибки, нужна какая то конкуренция, раунды. Но что было, то было. Нормально.

Я думаю, что не надо затягивать. Травмы позади, и мы все выдерживаем. Нужно провести следующий бой не позже ноября», – сказал Сланов.

Мурат Гассиев нокаутировал Карлоуса Уэлча в первом раунде