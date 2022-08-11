Гассиев – о спарринге с Владимиром Кличко: «Говорили, что он меня избил. Я этого не отрицаю»

Российский боксер-тяжеловес рассказал о спарринге с бывшим чемпионом мира .

Гассиев признался, что во время тренировочного боя именитый украинец доминировал над ним.

«Честно сказать, особо ничего не получились, потому что он очень хорошо пользовался своими данными, двигался, контролировал бой джебом.

Но даже если бы он избивал меня все 10 или 12 раундов, это только хороший опыт для меня бы был. Я читал интервью, где какой-то тренер говорил, что он меня избил.

Я этого не отрицаю. В целом я остался доволен спаррингом, потому что это большая честь – разделить ринг с таким боксером», – сказал Мурат.

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