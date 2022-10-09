Фьюри про бой Уайлдер – Хелениус: «Здесь точно будет нокаут»

Чемпион WBC в тяжелом весе дал прогноз на бой между и .

«Хелениус хороший боксер. По-моему, он первый номер рейтинга WBA. Если нет, то он должен там находиться, потому что дрался в элиминаторе с Адамом Ковнацки.

Считаю, что Уайлдер — монструозный панчер. Как только он попадет, Хелениус окажется в нокауте. Я видел, как Хелениуса вырубил Джеральд Вашингтон, а Уайлдер нокаутировал Вашингтона.

Хелениус не особо хорошо выступил с Диллианом Уайтом, не смог его потрясти. Уайлдер бьет в пять раз сильнее, чем Уайт. Так что здесь точно будет нокаут», – считает Фьюри.

Бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября.

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