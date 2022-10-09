Фьюри про бой Уайлдер – Хелениус: «Здесь точно будет нокаут»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом.
«Хелениус хороший боксер. По-моему, он первый номер рейтинга WBA. Если нет, то он должен там находиться, потому что дрался в элиминаторе с Адамом Ковнацки.
Считаю, что Уайлдер — монструозный панчер. Как только он попадет, Хелениус окажется в нокауте. Я видел, как Хелениуса вырубил Джеральд Вашингтон, а Уайлдер нокаутировал Вашингтона.
Хелениус не особо хорошо выступил с Диллианом Уайтом, не смог его потрясти. Уайлдер бьет в пять раз сильнее, чем Уайт. Так что здесь точно будет нокаут», – считает Фьюри.
Бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября.
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