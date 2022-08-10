Магомед Анкалаев сообщил, что принял бой против Яна Блаховича

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что согласился на претендентский поединок против .

Напомним, что ранее Анкалаев победил . До этого боя президент UFC Дэйна Уайт называл победителя главным претендентом на титул, однако после победы Магомеда изменил свое мнение.

«Я уже принял бой с польской мощью Яном Блаховичем. Нью-Йорк, Вегас – не имеет значения.

Если я должен победить всех и выиграть пятнадцать поединков подряд, я сделаю это. Чтобы быть лучшим, ты должен драться с лучшими, и я не выбираю себе соперников», – сказал Анкалаев.

Смит – о проигрыше Анкалаеву: «Я получил перелом не из-за удара, это была просто случайность»

Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно