Магомед Анкалаев сообщил, что принял бой против Яна Блаховича

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что согласился на претендентский поединок против Яна Блаховича.
Напомним, что ранее Анкалаев победил Энтони Смита. До этого боя президент UFC Дэйна Уайт называл победителя главным претендентом на титул, однако после победы Магомеда изменил свое мнение.
«Я уже принял бой с польской мощью Яном Блаховичем. Нью-Йорк, Вегас – не имеет значения.
Если я должен победить всех и выиграть пятнадцать поединков подряд, я сделаю это. Чтобы быть лучшим, ты должен драться с лучшими, и я не выбираю себе соперников», – сказал Анкалаев.
Смит – о проигрыше Анкалаеву: «Я получил перелом не из-за удара, это была просто случайность»
Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно