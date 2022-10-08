Брат Исмаилова объяснил, почему Магомеду стоит подраться с Минеевым: «Мы должны исходить из желания людей»
Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, заявил, что его младший брат может согласиться на третий бой с Владимиром Минеевым.
«Это все зависит от зрителя. Если зрители хотят, почему бы и нет? Это очень интересная история по боксу. Если есть желающие, кто может проспонсировать этот бой, заплатить им обоим правильные суммы, то почему бы и нет?
Они с Минеевым хорошо друг друга знают, прочувствовали друг друга. Я думаю, в боксе будет хорошая история, если людям это будет интересно. Мы должны исходить из желания людей, а не того, что мы хотим», – сказал Исмаилов-старший.
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