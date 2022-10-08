Брат и тренер Исмаилова: «Магомед очень хорошо отработал даже без подсказок»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал выступление «Лысого хищника» в поединке с Александром Иличем.

«Первую половину боя мы хотели работать через корпус. Вы все слышали сами. Он очень хорошо отработал даже без подсказок. Была единственная подсказка: делай, работай, все получается.

Как дела с дыхалкой? Видите, продышались шесть раундов. Не было задачи нокаутировать. В один момент он начинал включаться.

Нам очень сильно помог . Он заряд эмоций дал – бутылка разбудила Магомеда, и он работал как ненормальный», – сказал Исмаилов-старший.

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