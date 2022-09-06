Бетербиев отреагировал на возможный уход Кадырова с поста главы Чечни: «Вы лучший лидер, и этот факт никто не изменит!»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе отреагировал на возможный уход с поста главы Чеченской Республики.

«Рамзан Ахматович, дорогой брат! 15 лет, проведенные Вами в качестве руководителя региона, и предыдущие годы, посвященные защите интересов страны, стали, по воле Всевышнего Аллаха, спасением для нашего народа!

Благодаря Вам жизнь чеченцев изменилась в корне, весь мир вновь заслуженно начал воспринимать нас, как героев! Ваши заслуги не оценить, и без Вас во главе нашу республику невозможно представить.

Вы лучший Лидер, и этот факт никто не изменит! Ахмат – Сила! Шеф – Чемпион», – сказал Бетербиев.

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