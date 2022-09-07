Усман – о победе Эдвардса: «Мне не нравится, когда все говорят, что ему повезло»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что не считает случайным поражение в поединке против Леона Эдвардса.
Нигериец уверен, что его соперник готовил хай-кик, который принес англичанину победу и титул.
«Мне не нравится, когда все говорят, что ему повезло. Да, конечно, ему повезло, но я под везением понимаю не то, что все остальные.
Для меня везение – это когда подготовка встречается с возможностью. Вы не можете говорить, что Леон не отрабатывал этот удар.
Конечно, он это делал. Я не левша, и то тренировал этот удар. Я знаю, что он его отрабатывал, и даже есть видео, где он его тренирует.
Он работал над этим и делал то, что должен делать претендент номер один в смешанных единоборствах.
Да, отчасти ему повезло, но он тренировался и был готов нанести этот удар. Я предоставил ему эту возможность, он нанес удар, и вот мы здесь», – сказал Усман.
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