Усман – о победе Эдвардса: «Мне не нравится, когда все говорят, что ему повезло»

Бывший чемпион в полусреднем весе заявил, что не считает случайным поражение в поединке против .

Нигериец уверен, что его соперник готовил хай-кик, который принес англичанину победу и титул.

«Мне не нравится, когда все говорят, что ему повезло. Да, конечно, ему повезло, но я под везением понимаю не то, что все остальные.

Для меня везение – это когда подготовка встречается с возможностью. Вы не можете говорить, что Леон не отрабатывал этот удар.

Конечно, он это делал. Я не левша, и то тренировал этот удар. Я знаю, что он его отрабатывал, и даже есть видео, где он его тренирует.

Он работал над этим и делал то, что должен делать претендент номер один в смешанных единоборствах.

Да, отчасти ему повезло, но он тренировался и был готов нанести этот удар. Я предоставил ему эту возможность, он нанес удар, и вот мы здесь», – сказал Усман.

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