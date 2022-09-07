Известный полусредневес UFC Нейт Диаз поделился мнением о поединке между и , в котором англичанин одержал сенсационную победу, став новым чемпионом.

«У нас есть Камару. Он вел себя как величайший боец всех времен, проводил, черт побери, по три-четыре защиты титула в год, а затем уснул на своей заднице из-за парня, которого, я, в общем-то, ##### [блин], побил.

Перед этим боем у меня были сечка и травма, поэтому по ходу поединка я просто дрался по инерции. Это был самый легкий бой в моей жизни, а теперь Эдвардс – чемпион.

Салют Леону за то, что сделал свою работу. Я не пытаюсь его критиковать, мои поздравления. Но он не ведет себя, как Усман. Я даже не знаю, с кем там дрался Камару», – сказал Диаз-младший.

Диаз – о кумирах юности: «Грейси, Емельяненко и Пенн – из-за них я стал этим заниматься»

Чимаев – о Диазе: «Я все еще фанат Нейта, он мне нравится, но я хочу снести ему голову»