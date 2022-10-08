Дацик поздравил Исмаилова с победой над Иличем и вызвал Магомеда на бой

Известный российский тяжеловес обратился к , который победил Александра Илича в главном событии турнира Pravda Boxing.

«Мага, поздравляю тебя с победой. Ты был настолько круче своего соперника, что он весь бой бегал от тебя и боялся даже ударить.

Во время нашего противостояния я не буду от тебя бегать и, надеюсь, смогу хотя бы пару раз ударить. Так что жду нашего противостояния на ринге Hardcore», – сказал Дацик.

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