Махачев опасается, что Оливейра не прилетит в Абу-Даби. Бразилец ответил

Российский легковес UFC Ислам Махачев высказал опасения, что соперник не будет с ним драться 22 октября.

«Две недели до боя, а Чарльза и его команды еще нет в Абу-Даби. Стоит ли мне начинать беспокоиться», – написал Махачев, опубликовав скрин с обещанием Оливейры приехать в ОАЭ за 20 дней до боя.

«Успокойся, папа в пути. Привет, Абу-Даби», – ответил бразилец.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280.

Ислам Махачев: «Верю, что Оливейра приедет в Абу-Даби, что бой состоится»

Махачев про бой с Оливейрой: «Все его поражения в UFC, это когда он уходил в глубокие воды, когда пульс уже за 200 становится»