Магомед Исмаилов: «Если Емельяненко не возьмет себя в руки, у него будут серьезные проблемы в бою с Дациком»

Российский боец поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и , который состоится в сентябре на .

«У него есть какие-то сложности, по всей видимости. Совета, по всей видимости, недостаточно.

Никто с ним не сможет справиться, кроме него самого, в вопросах своих слабостей. Жаль, конечно, что так происходит с Сашей. Отношу это к болезни. Не его любовь к чему-то, а его болезнь к чему-то.

Если Саша не возьмет себя в руки, у него будут серьезные проблемы в этом противостоянии [с Дациком], а возможно, и свет потушит», – считает Исмаилов.

Александр Емельяненко: «В преддверии боя пересмотрю ошибки Дацика и отправлю его спать»

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»