Исмаилов поддержал Емельяненко после поражения от Дацика: «Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил вредную привычку!»

Российский боец Магомед Исмаилов оставил комментарий под постом Александра Емельяненко, который в выходные проиграл Вячеславу Дацику.
«Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил свою вредную привычку! Порой один удар может решить все, ничего нового, поражение — это не конец, это новое начало!
Рад, что ты принял это достойно, не зря ты, «феникс», воспрянешь вновь, дверь моей помощи для тебя открыта.
Благ тебе, продолжай двигаться в том же направлении, ты на правильном пути», – написал Исмаилов.
Емельяненко проиграл Дацику на первых секундах первого раунда в боксерском поединке на Hardcore Boxing.
Дацик нокаутировал Емельяненко – за 13 секунд! – и закрыл личный конфликт. Александра добили загулы
Гаджиев – о проигрыше Емельяненко: «Может, это к лучшему для здоровья, он пропустил мало ударов»