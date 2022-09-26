Исмаилов поддержал Емельяненко после поражения от Дацика: «Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил вредную привычку!»

Российский боец оставил комментарий под постом , который в выходные проиграл .

«Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил свою вредную привычку! Порой один удар может решить все, ничего нового, поражение — это не конец, это новое начало!

Рад, что ты принял это достойно, не зря ты, «феникс», воспрянешь вновь, дверь моей помощи для тебя открыта.

Благ тебе, продолжай двигаться в том же направлении, ты на правильном пути», – написал Исмаилов.

Емельяненко проиграл Дацику на первых секундах первого раунда в боксерском поединке на .

Дацик нокаутировал Емельяненко – за 13 секунд! – и закрыл личный конфликт. Александра добили загулы

Гаджиев – о проигрыше Емельяненко: «Может, это к лучшему для здоровья, он пропустил мало ударов»