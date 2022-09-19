Победитель боя Емельяненко – Дацик 30 декабря подерется по правилам бокса с Исмаиловым

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Глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов на пресс-конференции в преддверии боя Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика рассказал о планах на будущее.

Со слов Сульянова, победитель боя Емельяненко – Дацик 30 декабря встретится в бою по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, что Емельяненко и Дацик подерутся 24 сентября в Москве, у Исмаилова 7 октября на турнире Pravda Boxing запланирован бой по правилам бокса с Александром Иличем.

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