Победитель боя Емельяненко – Дацик 30 декабря подерется по правилам бокса с Исмаиловым

Глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов на пресс-конференции в преддверии боя Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика рассказал о планах на будущее.
Со слов Сульянова, победитель боя Емельяненко – Дацик 30 декабря встретится в бою по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым.
Напомним, что Емельяненко и Дацик подерутся 24 сентября в Москве, у Исмаилова 7 октября на турнире Pravda Boxing запланирован бой по правилам бокса с Александром Иличем.
Брат Исмаилова: «Мы хотели подраться с Иличем по правилам ММА, но он сказал, что готов без борьбы»