Исмаилов – о гонорарах за бои: «30 млн рублей оказалось мало, надо чуть больше»

Теги бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов, получивший 30 млн рублей за победу над Александром Иличем, заявил, что хочет больше получать за бои.

«Пусть пока идут разговоры о вызове Минеева, а я пообщаюсь о чеке. Я начинаю с чека. 30 миллионов рублей оказалось мало. Я сейчас подумал, мне чуть-чуть не хватило.

Чуть-чуть больше надо. На все, на что я хотел потратить, не хватило. Мне минимум нужно 40, если отторгуют. А если не отторгуют, то 45», – сказал Магомед.

Исмаилов после победы над Иличем: «30 лямов сюда»

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