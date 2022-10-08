Исмаилов – о гонорарах за бои: «30 млн рублей оказалось мало, надо чуть больше»
Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов, получивший 30 млн рублей за победу над Александром Иличем, заявил, что хочет больше получать за бои.
«Пусть пока идут разговоры о вызове Минеева, а я пообщаюсь о чеке. Я начинаю с чека. 30 миллионов рублей оказалось мало. Я сейчас подумал, мне чуть-чуть не хватило.
Чуть-чуть больше надо. На все, на что я хотел потратить, не хватило. Мне минимум нужно 40, если отторгуют. А если не отторгуют, то 45», – сказал Магомед.
Комментарии