Исмаилов – о проигрыше Минееву: «Я размазал ему рожу и прилег поспать»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на слова Камила Гаджиева, который ранее удивился критике AMC Fight Nights со стороны «Лысого хищника», учитывая его поражение техническим нокаутом в бою с Владимиром Минеевым.
«Говорят, что меня вырубили. Нет, не нокаутировали меня в этой организации. Я просто трепал одного человека, а потом прилег поспать, сам уложился.
А до этого я помял ему лицо, размазал рожу и прилег поспать. Было что-то нехорошо, тяжело дышать – заснул я», – сказал Магомед.
Магомед Исмаилов: «Если Исмаилова нет, то Минеев – это Минеев. Есть желание его разочек вырубить»
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