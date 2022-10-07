Исмаилов – о проигрыше Минееву: «Я размазал ему рожу и прилег поспать»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на слова Камила Гаджиева, который ранее удивился критике со стороны «Лысого хищника», учитывая его поражение техническим нокаутом в бою с .

«Говорят, что меня вырубили. Нет, не нокаутировали меня в этой организации. Я просто трепал одного человека, а потом прилег поспать, сам уложился.

А до этого я помял ему лицо, размазал рожу и прилег поспать. Было что-то нехорошо, тяжело дышать – заснул я», – сказал Магомед.

Магомед Исмаилов: «Если Исмаилова нет, то Минеев – это Минеев. Есть желание его разочек вырубить»