Исмаилов – о проигрыше Минееву: «Я размазал ему рожу и прилег поспать»

Теги средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на слова Камила Гаджиева, который ранее удивился критике AMC Fight Nights со стороны «Лысого хищника», учитывая его поражение техническим нокаутом в бою с Владимиром Минеевым.

«Говорят, что меня вырубили. Нет, не нокаутировали меня в этой организации. Я просто трепал одного человека, а потом прилег поспать, сам уложился.

А до этого я помял ему лицо, размазал рожу и прилег поспать. Было что-то нехорошо, тяжело дышать – заснул я», – сказал Магомед.

Магомед Исмаилов: «Если Исмаилова нет, то Минеев – это Минеев. Есть желание его разочек вырубить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные