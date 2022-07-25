Тренер Яна: «Петр выиграл в реванше со Стерлингом»

Маркос да Матта, один из тренеров экс-чемпиона в легчайшем весе , высказался относительного реванша россиянина с .

На UFC 273 Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.

«Думаю, что Ян выиграл бой. За ним были первый, четвертый и пятый раунды. Можно предположить, что поединок закончится вничью из-за первого раунда, но Петр точно не проиграл.

Спорным был первый раунд. Петр известен тем, что медленно начинает, потому что ему нравится вычислять соперника. Несмотря на это, я думаю, что он контролировал октагон, и у него было больше точных ударов руками и ногами в первом раунде.

Именно поэтому я отдаю ему первый раунд. Очевидно, что второй и третий были за Стерлингом, четвертый и пятый Петр выиграл чисто.

Нам нужно двигаться вперед. Возможно, мы получим еще один поединок с Алджо», – сказал Матта.

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