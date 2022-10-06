Ильяс Хамзин о бое Ян – О’Мэлли: «ММА – это спорт, у всех есть шанс»

Этнический казах, близкий друг бойца UFC Петра Яна Ильяс Хамзин рассказал о бое Яна с Шоном О`Мэлли:

«ММА – это же такой вид спорта, там перчатки четыре унции, у всех есть шанс. Поэтому у О’Мэлли есть шанс на удар, лаки-панч. Команда Яна недооценила Стерлинга? Мне кажется, другие факторы сыграли. Недооценки никакой не было. Всегда его расценивали как серьёзного соперника. Недооценка О’Мэлли? Как может быть недооценка? Это же такой вид спорта, где ты чуть-чуть расслабишь булки, то можешь в потолок потом смотреть. К каждому бою готовимся серьёзно, независимо от соперника».

Бой Ян – О`Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC в Абу-Даби.

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