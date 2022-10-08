Джефф Монсон – о частичной мобилизации: «Надеюсь, меня не призовут»

Опытный боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о частичной мобилизации в России, о которой 21 сентября объявил .

«Я надеюсь, что меня не призовут. Думаю, каждый надеется на то, что его не призовут. Хочу, чтобы Россия победила в этом противостоянии как можно быстрее.

Я люблю эту страну, она многое сделала для меня. Это мой дом, дом моих детей, моей жены. Если все мы будем жить здесь и скажем: «Нет», то кто будет защищать страну? Но если меня призовут, я пойду», – сказал Джефф.

Хрюнов – о бое Дацика и Монсона: «Джефф – русский. Он постарался сделать все, чтобы победить»

Александр Емельяненко – о победе Дацика над Монсоном: «Это сложно назвать боем»