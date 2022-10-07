Сехудо рассказал о ненависти Джонса к Сехудо: «Джон убьет Исраэля»

Теги UFC Генри Сехудо Джон Джонс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо рассказал, что его партнер по залу Джон Джонс остро воспринял слова чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанья о покойной маме Джонса.

«Джон убьет Исраэля. В этом абсолютно нет сомнений. Если вы позволите Джонсу буквально расправиться с ним, то он это сделает. Вот как сильно он его не любит», – сказал Сехудо.

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