Нганну ответил Джонсу: «Ты хороший чемпион, но ты должен вести себя соответственно»

Чемпион UFC в тяжелом весе вновь обратился к бывшему лидеру рейтинга P4P Джону Джонсу.

Ранее экс-чемпион полутяжелого дивизиона раскритиковал выступление в бою против , после чего между Джонсом и Нганну началась небольшая перепалка в соцсетях.

«Ты определенно хороший чемпион, но ты должен и вести себя соответственно. Это нормально – уважать чужие достижения, бро, это ничего не отнимет у твоего успеха.

А пока посиди – и до тебя дойдет очередь. С уважением, КОРОЛЬ!», – написал Нганну в соцсетях.

Джонс – Адесанье: «Что ты можешь противопоставить Перейре со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?»

Джонс ответил Нганну, который заступился за Адесанью: «Держи мое имя подальше от своего рта»