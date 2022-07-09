Нганну ответил Джонсу: «Ты хороший чемпион, но ты должен вести себя соответственно»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну вновь обратился к бывшему лидеру рейтинга P4P Джону Джонсу.
Ранее экс-чемпион полутяжелого дивизиона раскритиковал выступление Исраэля Адесаньи в бою против Джареда Канноньера, после чего между Джонсом и Нганну началась небольшая перепалка в соцсетях.
«Ты определенно хороший чемпион, но ты должен и вести себя соответственно. Это нормально – уважать чужие достижения, бро, это ничего не отнимет у твоего успеха.
А пока посиди – и до тебя дойдет очередь. С уважением, КОРОЛЬ!», – написал Нганну в соцсетях.
Джонс – Адесанье: «Что ты можешь противопоставить Перейре со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?»
Джонс ответил Нганну, который заступился за Адесанью: «Держи мое имя подальше от своего рта»