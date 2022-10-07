Сехудо – об Адесанье: «Я не его фанат, потому что он говорил о покойной маме Джонса»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал, почему недолюбливает чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесанью.

«Причина, по которой я не стал фанатом Адесаньи, заключается в том простом факте, что он говорил о покойной маме . Для меня это было просто нарушением законов этики. Это то, что меня оттолкнуло от Исраэля.

Раньше у меня не было проблем с ним, но когда я услышал его слова, то понял, что этот парень готов сделать все что угодно, ради своей выгоды. Это просто не круто. Есть некоторые ограничения», – сказал Сехудо.

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