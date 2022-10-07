Магомед Исмаилов: «Если Исмаилова нет, то Минеев – это Минеев. Есть желание его разочек вырубить»

Известный российский средневес Магомед Исмаилов заявил о желании провести третий поединок против .

Напомним, что ранее бойцы дважды дрались под эгидой . Первый бой завершился вничью, в реванше техническим нокаутом победил Минеев.

«Мне разницы нет – хоть бокс, хоть ММА. Я вернусь к этому вопросу. Мы потихоньку к нему вернемся. Минеев только в связке с Магомедом Исмаиловым смотрится и светится.

Если Магомеда Исмаилова нет, то Минеев – это Минеев. Поэтому хочется, чтобы он снова блистал. Исходя из того, что для меня сделала Pravda, первым, с кем я буду обсуждать это противостояние, будет Хетаг Цопанов. Конечно, я собираюсь его вырубить. Разочек хочется. Просто хочется, есть желание», – сказал Исмаилов.

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