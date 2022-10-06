Илич про бой с Исмаиловым: «Пришло время отправить его обратно на пенсию»

Сербский боец Александр Илич поделился ожиданиями от боя с .

«Самое интересное: несмотря на то что Мага говорил на пресс-конференции, это был их выбор, это было их предложение – устроить боксерский матч. Потому что они боятся моего главного оружия – ударов ногами.

А так я готов драться по любым правилам, главное – заплатите мне. Будь то на голых кулаках на парковке, будь то борцовский матч, я готов на все. Главное – платите.

Да, возможно, он выглядит мощнее, чем я, но люди не понимают одну важную вещь: он борец, а я ударник. Если ты выглядишь мощным, это не значит, что твои удары сильнее, поэтому посмотрим, как случится.

Всегда есть слишком много нюансов, поэтому сложно предсказать, но я постараюсь сделать. Я не буду пытаться нокаутировать его в первом раунде, я буду пытаться перебоксировать его на протяжении всех раундов и каждой минуты и нокаутировать его в шестом.

Ничего не буду ему передавать, все в пятницу увидите. Вы должны понимать: он старый человек, он только ушел на пенсию, потом увидел мой нокаут со Шлеменко и решил, что вот, я вернусь с пенсии. Так пришло время отправить его на пенсию обратно», – сказал Илич.

Бой Илича и Исмаилова состоится 7 октября на Pravda Boxing.

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