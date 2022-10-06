Бенн сдал положительный допинг-тест перед боем с Юбэнком-младшим. Поединок все равно состоится

Поединок между британскими средневесами Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном состоится в срок, несмотря на проваленный допинг-тест вторым боксером.

В пробе 26-летнего Бенна были обнаружены следы препарата от бесплодия. Британский боксерский совет по контролю запретил поединок.

Несмотря на это, промоутеры боя и Калле Зауэрланд не собираются отменять встречу.

«Проба В еще не была протестирована, а это означает, что нарушение правил не подтверждено. Фактически, мистеру Бенну не предъявлено никаких обвинений в нарушении правил, он не отстранен и может свободно драться», – сказал Хирн.

Бой между Юбэнком и Бенном запланирован 8 октября на O2 Arena в Лондоне.

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