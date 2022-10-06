Бой Халидова и Пудзяновского 17 декабря возглавит KSW 77 в Гливице

Бой между и Мариушем Пудзяновским возглавит 77, который пройдет 17 декабря в Гливице (Польша).

45-летний Пудзяновский идет на серии и пяти побед нокаутами. В последнем поединке поляк в первом раунде финишировал Михала Матерлу.

42-летний Халидов в последних пяти боях одержал всего одну победу. В декабре прошлого года поляк чеченского происхождения проиграл нокаутом во втором раунде Роберто Солдичу.

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