«Будем надеяться, что мир на примере бокса начнет просыпаться от тотального вовлечения политики в спорт». Журова о допуске россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских спортсменов до соревнований.

«Федерация тенниса уже демонстрирует подобный подход. Лучшие должны соревноваться с лучшими, а спорт должен быть вне политики.

Посмотрим, кто еще не словом, а делом подключится к такому мнению. Слышала от некоторых спортсменов, что в лыжах многие тоже хотели бы допустить наших и белорусских ребят к соревнованиям.

Многое зависит от руководства федераций, ведь у каждой из них есть какие-то спонсоры или политики, которые на них воздействуют. А вот когда такого нет, то тогда спорт становится вне политики.

Будем надеяться, что весь мир увидит это на примере бокса и начнет просыпаться от тотального вовлечения политики в спорт», – сказала Журова.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом