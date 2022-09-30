«Ты такое же дерьмо, как и Джошуа». Чарр бросил вызов Фьюри, Тайсон ответил

Экс-чемпион мира WBA в тяжелом весе Мануэль Чарр отреагировал на желание , который пообещал ему бой, дать еще один шанс Энтони Джошуа.

«Фьюри, ты такое же дерьмо, как и Джошуа. Мужчина есть мужчина. Когда ты говоришь, что Джошуа выбыл из боя, значит он выбыл.

Ты всем говоришь, что хочешь драться со мной, а теперь ведешь себя как трус. Соглашайся на бой.

Фьюри, ты испугался моего вызова. Вы с Джошуа боитесь, и он возвращается после двух поражений. Зачем давать ему шанс?» – сказал Чарр.

Фьюри ответил:

«Мануэль Чарр, теперь кажется, что Джошуа окончательно выбыл, слился. Он гавняный трус, а ты мужчина, который хочет драться, так что мне это нравится.

Мне нравится, что ты очень громко обозначил свою позицию и вызываешь меня на бой, как и следует делать настоящему мужчине. Если мужчина хочет подраться с другим мужчиной, он должен бросить ему вызов, как ты сделал со мной.

Поэтому я принимаю твой вызов, . Давай сделаем это, засранец».

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