Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что боксеров России и Беларуси допустили к международным соревнованиям.

Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу.

«Томас Бах сначала озвучил, что могут допустить российских спортсменов без флага и гимна, как они там хотят – не поддержав спецоперацию. Но такого не будет. На сегодняшний день хотелось бы допустить наших ребят с нашими условиями.

Российские спортсмены должны участвовать. Я полагаю, что это будет совсем скоро, потому что без нас спорт – ничто!» – сказала Резцова.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом