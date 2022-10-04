Магомед Анкалаев 11 декабря подерется с Яном Блаховичем

Российский полутяжеловес 11 декабря на турнире проведет претендентский бой против поляка .

«Вчера я получил новость о том, что подтвердили мой бой с Яном Блаховичем. Контракт не подписан, но уже дали устное согласие на 11 декабря.

Это будет претендентский бой. Турнир с моим участием, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе», – сказал Анкалаев.

В мае этого года Блахович победил техническим нокаутом в третьем раунде Александра Ракича. Анкалаев в июле нокаутировал во втором раунде Энтони Смита.

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