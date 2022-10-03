Никита Бурчак – о планах Емельяненко: «Нужно провести бой-два перед более серьезным соперником в лице Бигфута»

Менеджер ветерана тяжелого веса ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак поделился планами своего клиента на ближайшее будущее.

«Критика в сторону Александра никогда не заканчивалась, мы привыкли к ней. Александру необходимо провести бой-два перед более серьезным соперником, в качестве которого я хотел бы видеть Бигфута.

А уже после него провести еще один поединок, а потом думать о реванше с Дациком», – сказал Бурчак.

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