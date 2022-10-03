Кормье посоветовал успокоиться вызвавшему Чимаева дебютанту UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на слова Бо Никала, новоиспеченного средневеса UFC.

Американский боец, которому только предстоит дебют в промоушене, заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.

«Он зовет ? Я люблю уверенных в себе бойцов, но Бо должен успокоиться. Никал может сказать мне, чтобы я успокоился, но Чимаев, это слишком для него.

Конечно, в будущем, этот бой вполне возможен, но прямо сейчас Бо должен много работать», – сказал Кормье.

Пауло Коста: «Чимаев напуган и не будет драться со мной. Никогда»

Магни – о Чимаеве: «Не вижу его в 77 кг. Это не попытка его засрать, зачем ему проходить через ад весогонки?»