Дариуш – Хабибу: «Зачем оскорблять чемпиона? Я уверен, что Оливейра выйдет на бой»

Легковес UFC Бенеил Дариуш ответил на заявление экс-чемпиона , который считает, что снимется с титульного боя против Ислама Махачева.

«Я думаю, эти парни занимаются этим слишком долго, поскольку все играют в игры. Порой тебе необходимо просто остыть. Бой состоится, расслабься, не спеши и позволь всему пройти так, как должно быть. Давайте прекратим играть в эти игры.

Чарльз выходит в октагон и умирает в каждом поединке. Его девиз - убей или будь убит. Зачем оскорблять чемпиона? Я уверен, что Оливейра выйдет на бой», – сказал Дариуш.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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