Бенеил Дариуш рассказал про подготовку к бою с Чарльзом Оливейрой или Исламом Махачевым

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 280 Махачев - Оливейра Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Американский легковес UFC Бенеил Дариуш рассказал о подготовке к бою с Матеушом Гамротом на UFC 280.

Ранее стало известно, что Дариуш будет запасным в бою за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Я готовлюсь к такому парню, как Гамрот, а сколько раундов будет бой – три или пять, это не имеет значения.

Когда я дерусь три раунда, то делаю это просто в свое удовольствие. Я держу темп, какой хочу. В пятираундовом поединке, я буду наращивать темп постепенно. Могу сказать, что получу удовольствие, если мне придется провести в октагоне пять раундов.

Подготовка к бою с Исламом или Чарльзом? С ними нужно быть разносторонним бойцом. Это касается ударов, времени и борьбы. Во всех этих аспектах нужно быть лучшим», – сказал Дариуш.

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