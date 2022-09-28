Джаред Канноньер – о Чимаеве: «Он использует навыки для борьбы, а не для удержания оппонента»

Топовый средневес UFC Джаред Канноньер отреагировал на возможный переход Хазмата Чимаева в весовую категорию до 84 килограммов.

«Мои мысли о Чимаеве, как о сопернике, чертовски хороши. Он очень хороший боец. Хамзат действительно хорош в том, чтобы сбивать парней с ног и прессинговать их.

Он не просто какой-то борец, который нюхает промежности. Так что снимаю шляпу перед ним зато, что он боец.

Он использует свои борцовские навыки для борьбы, а не для того, чтобы удерживать оппонента», – сказал бывший претендент на титул.

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