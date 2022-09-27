Соннен назвал шанс Уиттакера в возможном бою с Чимаевым: «Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел»

Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что хотел бы увидеть бой в среднем весе между и .

«Уиттакер против Чимаева – это очень интересный матч. Роберт не получает должного признания.

Я знаю, что вы считаете его отличным бойцом, он находится на первом месте в рейтинге. Я это понимаю, но он еще лучше.

Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел, а это очень важно, если собираешься выйти в октагон с Чимаевым», – сказал Соннен.

Уайт – о бое Чимаева и Диаза: «Это было бы нехорошо. Вы видели красные от удушения глаза Холланда?»

Диаз – о возможном переходе Чимаева в средний вес: «Я отправил тебя в отставку, придурок»