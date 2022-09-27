Соннен назвал шанс Уиттакера в возможном бою с Чимаевым: «Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел»

Теги UFC средний вес (MMA) Чейл Соннен Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что хотел бы увидеть бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.

«Уиттакер против Чимаева – это очень интересный матч. Роберт не получает должного признания.

Я знаю, что вы считаете его отличным бойцом, он находится на первом месте в рейтинге. Я это понимаю, но он еще лучше.

Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел, а это очень важно, если собираешься выйти в октагон с Чимаевым», – сказал Соннен.

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