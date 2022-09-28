Уайт – о будущем Чимаева: «Среди матчмейкеров идут большие споры: Хамзат будет выступать в полусреднем или среднем весе?»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что вместе со своими подчиненными думает о ближайшем будущем перспективного бойца .

Непобежденный швед чеченского происхождения лишь раз довел бой в UFC до судейского решения, однако проваленное перед боем с Нэйтом Диазом взвешивание может осложнить его работу в промоушене.

«То, как в последнем поединке он уничтожил Кевина Холланда, этого никто не ожидал. Что касается весовой категории, среди матчмейкеров идут большие споры по поводу того, будет он выступать в полусреднем или среднем весе.

Может он сделать 77 килограммов, должны ли мы рискнуть и снова организовать ему бой в 77 килограммах – это вопросы, которые сейчас обсуждаются.

Я пока где-то посередине. Думаю, нужно учесть, что он сам хочет делать и где он хочет быть. Хочет ли он сделать килограммах и отправиться за титулом в полусреднем весе, или он хочет перейти в 84 килограмма и пойти за титулом в средней весовой категории», – сказал Уайт.

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