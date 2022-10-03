Харитонов – о поражении Олейника: «У Алексея еще есть запал»

Известный российский тяжеловес заявил, что ветерану UFC Алексею Олейнику не стоит завершать карьеру из-за очередного поражения.

«Не стоит обращать много внимания на поражения наших парней на турнире UFC. Алексей молодец, в свои 46 лет дерется, красавец.

Проиграл, да, но бывает всякое. Не думаю, что ему стоит завершать карьеру, понятно, что возраст приличный, но у него еще есть запал», – сказал Харитонов.

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