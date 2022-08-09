Алексей Олейник – о Деррике Льюисе: «Человек без чести, со свинским отношением к соперникам»

Теги UFC Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник раскритиковал американца Деррика Льюиса, проигравшего техническим нокаутом Сергею Павловичу на UFC 277.

Напомним, что боя Льюис допустил ксенофобские выражения в адрес россиян и немцев, назвав всех представителей этих национальностей расистами.

«В моем понимании человек без чести, без уважения, со свинским отношением и к спорту, и к соперникам не должен каким‑то образом восхваляться, что ли», – сказал Олейник.

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