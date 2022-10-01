UFC Vegas 61: Дерн против Сяонань, поединки Олейника, Борщева и Гришина

Теги UFC MMA Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Максим Гришин Илир Латифи Маккензи Дерн UFC Fight Night Вячеслав Борщев Бокс/MMA/UFC

В ночь с 1 на 2 октября в Лас-Вегасе состоится UFC Vegas 61.

В главном событии встретятся американка Маккензи Дерн (12-2) и китаянка Ян Сяонань (15-3).

В Лас-Вегасе также проведут бои трое россиян: Алексей Олейник (60-16-1) подерется со шведом Илиром Латифи (15-8). Вячеслав Борщев (6-2) сразится с американцем Майком Дэвисом (9-2). Максим Гришин (32-9-2) встретится с бразильцем Филипе Линсом (15-5).

Другие бои:

  • Рэнди Браун (15-4) – Франсиско Тринальдо (28-8);
  • Раони Барселос (16-3) – Трэвин Джонс (13-8, 1 NC);
  • Содик Юсуфф (12-2) – Дон Чейнис (12-3).

Трансляция ранних прелимов начнется в 23:00 по Москве, главного карда – в 02:00. Турнир можно посмотреть по подписке на UFC Fight Pass, основной кард в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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