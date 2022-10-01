Шлеменко про ничью с Соузой: «Еще бы ему победу отдали, вообще супер было бы»

Российский боец Александр Шлеменко остался недоволен решением судей в бою с Клебером Соузой на SFC 5.

Поединок закончился вничью.

«Буду ли я подавать протест в организацию Shlemenko Fighting Championship? Нет, не буду. Но я недоволен решением, удивлен. Еще бы ему победу отдали, вообще супер было бы.

Все атаки – мои, попытка удушения – моя. Правда, он там выскользнул, а я еще и кровью на него полил нормально.

А так – ну разбил он мне нос с колена, я не понимаю, почему дали ничью. По-моему, я его проваливал, он промахивался, мои удары были более точными.

Будет первая ничья в моем большом рекорде, не дают мне возможности добавить себе побед, чтобы их было больше», – сказал Шлеменко после боя.

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Бой Шлеменко и Соузы на SFC 5 закончился вничью