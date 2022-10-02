Хрюнов – о конфликте с Сульяновым: «Я организовывал бои Тайсона и Джонса. Анатолию нужно учиться»

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший Владимир Хрюнов бокс Анатолий Сульянов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на критику со стороны Анатолия Сульянова. Босс Hardcore считает, что Хрюнов устраивает подставные бои.

«Это очень смешно. Дистанция между такими людьми как Сульянов и я – 30 лет. Я человек, который организовывал бои Майка Тайсона, Роя Джонса, создавал шоу в Лас-Вегасе, Майами и Англии. Этому парню нужно учиться.

Он вроде неплохой, ему нужно следить за своими словами. Если он хочет, мы можем устроить публичный поединок. Пусть придет и скажет мне это в глаза. Обоснует и докажет. Он оскорбляет меня лично и федеральный канал. Может, причина в том, что вчера была пятница?» – ответил Хрюнов.

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