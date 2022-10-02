Хрюнов – о конфликте с Сульяновым: «Я организовывал бои Тайсона и Джонса. Анатолию нужно учиться»

Боксерский промоутер отреагировал на критику со стороны . Босс Hardcore считает, что Хрюнов устраивает подставные бои.

«Это очень смешно. Дистанция между такими людьми как Сульянов и я – 30 лет. Я человек, который организовывал бои , , создавал шоу в Лас-Вегасе, Майами и Англии. Этому парню нужно учиться.

Он вроде неплохой, ему нужно следить за своими словами. Если он хочет, мы можем устроить публичный поединок. Пусть придет и скажет мне это в глаза. Обоснует и докажет. Он оскорбляет меня лично и федеральный канал. Может, причина в том, что вчера была пятница?» – ответил Хрюнов.

Промоутер Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Поединок планируется на декабрь. Информация про гонорары появится чуть позже»

Хрюнов – о бое Дацика и Монсона: «Джефф – русский. Он постарался сделать все, чтобы победить»